Johannas Fest: Wussten Sie, dass Italiener einst Pasta abschaffen wollten?

Vergangene Woche schlenderte ich über den Naschmarkt; über jenen Teil des Areals, der der Bezeichnung „Markt“ noch gerecht wird, weil es da tatsächlich Stände mit frischem Gemüse, Fleisch, Käse, Brot und Fisch gibt und nicht nur Gastronomie. Dem Anblick der feilgebotenen Vongole (Venusmuscheln) konnte ich nicht widerstehen. Spontan lud ich meine Lieblingsnichte zu ihrem Leibgericht, Spaghetti alle Vongole, ein. Eine letzte Instruktion holte ich mir noch im Vorübergehen beim legendären Wiener Haubenkoch Reinhard Gerer, der zufällig an diesem Tag meine Wege kreuzte: „Olivenöl, Knoblauch, Petersil, optional ein paar feinst gehackte Peperoncini, ein Schuss Weißwein und eben die Vongole. Zum Schluss die noch nicht ganz auf den al-dente-Punkt gegarten Spaghetti zugeben und eine weitere Minute im Topf mit den übrigen Ingredienzien ziehen lassen“, so das Erfolgsrezept des Maestro. So was von einfach und so was von gut, ein Segen, was uns Italiens Küche so kredenzt hat!

Während wir eine Stunde später genussvoll Spaghetti um die Gabeln wickeln, erzählt mir Karoline, dass die Pasta einst zur bedrohten Spezies unter den Nahrungsmitteln unseres südlichen Nachbarlandes zählte. Wie bitte? – Die Geschichte war so: Die Feinde der Teigware, die inzwischen die Welt erobert hat, forderten in dem sogenannten „Manifest der futuristischen Küche“ die völlige Erneuerung des italienischen Ernährungssystems. Die Pasta sollte abgeschafft werden, Traditionelles und Alltägliches so rasch wie möglich von der Tafel verschwinden, richtete Filippo Tommaso Marinetti, ein Schriftsteller und Politiker und der Anführer der kulinarischen Revolution, seinen Landsleuten 1930 in der Turiner Tageszeitung Gazzetta del Popolo aus.