Johannas Fest: Wohin mit dem Vierbeiner?

Urlaubszeit: Auf der Fahrt ins Salzkammergut machten wir neulich zur Halbzeit Pause. Wir fuhren von der Autobahn ab, um in einem gutbürgerlichen Wirtshaus, das ich schon früher einmal mit Freunden besucht habe, zu essen. Ich war begeistert von der Speisekarte, die die meisten Klassiker der österreichischen Küche aufwies und vom gemütlichen Ambiente. Diesmal kam ich in Begleitung meines Mannes und unserer Felltochter Amy.

Ich bat den Kellner, in der Küche nachzufragen, ob sie uns einen Napf Hundemenü mit Reis, Karotten und etwas gekochtem Rindfleisch zubereiten könnte. Er kam mit negativem Bescheid zurück. Vielleicht mit Huhn? – Auch nicht, so das Ergebnis der zweiten Nachfrage. Mein Mann ging zum Auto, holte dort Hundeschüssel und eine Dose, deren Inhalt wir unserem vierbeinigen Begleiter unter dem Tisch kredenzten. Kurz darauf tauchte der Wirt persönlich auf und beschied uns, den Hund im Freien zu füttern. Der Himmel hatte gerade seine Schleusen geöffnet und es schüttete. – So weit, so unfreundlich!