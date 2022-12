Johannas Fest: Weihnachten ohne Keks und Lametta

Was für die meisten Kinder der am heißesten ersehnte Abend des Jahres ist, bedeutet für manchen Erwachsenen dräuendes Unheil. Der 24. Dezember ist derart mit Klischees und Erwartungshaltungen behaftet, dass Singles und Angehörige von „Nicht-Bilderbuch-Familien“ schon im Vorfeld Versagensängste plagen. Wer nicht in trauter Harmonie mit den Seinen lebt, kann die seelischen Ambivalenzen, die zugefügten oder erlittenen Kränkungen nicht unter noch so viel glitzerndes Lametta, köstlichen Keksduft oder noch so große Berge traumhaft verpackter Geschenke kehren.

Kerzenlicht, Festtagsbraten, Bescherung, gemeinsames Besingen des Tannenbaums: So muss Weihnachten alle Jahre wieder sein. Oder so sollte es zumindest sein. Fixe Rituale sind ein Auffangnetz in einer immer volatileren Welt, die Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft eine Bastion in unsicheren Zeiten.

Wo es aber schon das ganze Jahr hindurch kriselt, lässt sich am Heiligen Abend auch keine Idylle herbeiheucheln. Harmonie auf Knopfdruck unter zerstrittenen Verwandten wird noch von keinem Lieferservice angeboten.