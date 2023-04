Johannas Fest: Wasserschlacht und Osterfeuer

Die meisten Osterbräuche haben mit dem Osterhasen zu tun. Das erste Mal erwähnte ihn der Medizin-Doktorand Johannes Richier im Jahr 1682. In seiner Abhandlung „De ovis paschalibus – von Oster-Eyern“ führt er den Osterhasen an und warnt dabei vor übermäßigen Eierverzehr. Doch nicht nur Meister Lampe galt als edler Spender. Vor dem 17. Jahrhundert brachten in vielen Ländern noch andere Tiere die Eier: der Fuchs, der Kuckuck, der Storch oder ein Ostervogel.

Rund um das hohe Kirchenfest haben sich vielerlei Bräuche entwickelt. In Polen steht am Ostermontag eine Wasserschlacht am Programm. Die Menschen bewerfen sich gegenseitig mit dem kühlen Nass, was nicht feindlich, sondern fürsorglich gedacht ist: Schließlich ist Wasser ein Symbol für Frische und Reinheit. In einigen Regionen Deutschlands wird am Ostersamstag ein großes Osterfeuer entzündet. Dieses soll böse Geister vertreiben und den Frühling einleiten. Die Finnen verbrennen am Karfreitag eine Hexe aus Stroh. In Island lodern am Palmsonntag die Flammen beim „Brenna“: ein großes Lagerfeuer, um das die Feiernden singen und tanzen.