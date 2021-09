Johannas Fest: Von Geschenken für den guten Zweck

Vielleicht ist Eva ihrer Zeit voraus. Oder der Großteil ihrer geladenen Gratulanten war nicht in ihrer ökonomischen („Ich hab schon alles“-) Situation.

In der Gesellschaft betuchter Erben oder Großverdiener gehört es nämlich schon regelrecht zum guten Ton, zu Spenden für karitative Zwecke aufzurufen, statt sich selbst beschenken zu lassen. So wird der Jubilar zum Wohltäter, das Fest zum Charity-Event. Aber nicht alle Gratulanten wollen auf Befehl zur Wohltat schreiten. Hinter dieser Verweigerung können viele Gründe stecken: Einer davon könnte sein, dass den Festgästen das Schicksal bedrohter Orang-Utan-Babys ein größeres Anliegen ist als die Armut in Nepal. Ein anderer, dass sich die Wertschätzung für die Einladenden im Fall einer Spende ja so gut wie ausschließlich an deren Höhe messen lässt und nicht etwa daran, wie originell, passend oder einzigartig ein Geschenk ist. Und dass der gesamte Prozess – von der Idee, über den Erwerb bis hin zur Verpackung und der Übergabe eines persönlichen Präsents im Falle einer Geldspende wegfällt.

Heuer war Eva übrigens zu einem Sommerfest ihrer „wirklich sehr wohlhabenden Nachbarn“ eingeladen. Die baten zu Würstel mit Gebäck und um eine Spende für den Tiergarten Schönbrunn. Ihre Erwartungen kommunizierten sie auch gleich in der Einladung: Jeder sollte pro Lebensjahr einen Euro bezahlen. „Ich bin da gar nicht erst hingegangen. Schließlich macht sich ja eh jeder jünger“, so die inzwischen 54-Jährige.