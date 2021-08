Johannas Fest: Gstanzlsingen als hachhaltige Wertschätzung

Ich habe im Vorfeld des großen Abends ein paar Gäste zu einer Vorbesprechung beziehungsweise ersten Probe gebeten. Angelika, die virtuose Musikerin, Sängerin und Texterin, brachte ihren ebenso virtuosen Mann Heinz und der sein Bandoneon mit. Carina und Jochen zückten ein DIN-A4-Blatt mit den gedruckten Ergebnissen eines nächtlichen Brainstormings: sieben fertige Gstanzln zum Totlachen. Monika, die laut eigenen Aussagen auf Spontandichtungen noch im Auto am Weg zu Festen schwört, begann zu kritzeln und hatte im Nu drei weitere vortragstaugliche Vierzeiler notiert.

Was nicht in Wikipedia steht: Eine Beschreibung des kreativen Prozesses, in dem die Gstanzln zustande kommen. Und dass es dabei ungeschriebene Gesetze gibt. Von denen hatte ich natürlich keinen blassen Schimmer und trat deshalb als übereifrige Zeremonienmeisterin gleich dreimal ins Fettnäpfchen:

– einmal, als ich um Vorab-Übermittlung der bereits ersonnenen Texte bat, um Doubletten zu vermeiden.

– zweitens mit meiner Bemerkung, dass Angelika ein Mikro brauchen werde, weil man die Worte sonst nicht verstünde.

– drittens – und das war vielleicht der schlimmste Fauxpas – mit der Idee, die Texte unter den Gästen aufzuteilen.

„Ich geb’ keines meiner Gstanzln her!“, pochte Monika unmissverständlich auf geistiges Urheberrecht. Am übernächsten Tag rief sie mich noch extra an, um mir mitzuteilen, dass sie sich schon mit Angelika alles ausmachen würde. Das war wohl die schonende Form von „Halt du dich da raus!“. Ich habe verstanden und gelernt, was aus Wiki nicht hervorging: Ein Mikro hat nichts verloren beim Gstanzlsingen, jeder trägt sein eigenes vor und bis dorthin bleibt es unter Verschluss. Alles andere würde die Spontaneität zerstören und diese ist laut Monika die Basis dieser Unterhaltungsform.

Wegen mangelnder Absprache waren des Geburtstagskindes Liebe zu Wein, Weib und seiner vierpfötigen Begleiterin natürlich mehrfach Thema, ebenso dessen Wanderlust und Genussstreben unter anderem Austern betreffend.

Der Buntheit des Abends hat das nicht geschadet. Es war ein rauschendes Fest. Die Texte gab es zum Abschied auf Büttenpapier ausgedruckt als „Give-away“, eine Video-Dokumentation folgt.

So kann man sich auch Jahre später wieder an die Originalität des Festes erinnern und dem Jubilar bleibt die Wertschätzung schriftlich und in Bild und Ton.