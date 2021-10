Johannas Fest: Vergessenen Einladungen

Wenn Gäste ausbleiben, weil sie nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort auftauchen, ist das schade und bei gesetzten Essen entstehen Lücken. Schlimmer ist schon, wenn einmal Gastgeber eine spontan ausgesprochene Einladung verschwitzen. Das passierte jüngst mir. Der Sohn meines in den USA lebenden Neffen ist in die Donaumetropole gekommen, um hier zu studieren. Oft habe ich den 18-Jährigen, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, ehe die Karriere seines Vaters 2016 über den großen Teich in den Big Apple führte, nicht gesehen.

Ich freute mich schon riesig auf Konstantin, das bevorstehende Wiedersehen war für mich das Highlight des Monats. Akribisch plante ich das Menü mit den Klassikern Fritattensuppe, Wiener Schnitzel und Apfelstrudel. Am Mittwochabend, als ich gerade an der Kasse stand und den Großeinkauf im Bioladen bezahlte, läutete mein Handy so beharrlich, als wäre ein Anlageberater dran. „Unbekannter Anrufer“ meldete das Display. „Hallo, da ist der Konstantin. Ich stehe vor Deiner Türe und klingle, aber niemand macht auf“, meldete der heiß ersehnte Verwandte.

„Wir waren doch für morgen, den 13. verabredet“, erwiderte ich, noch fest an sein Versehen glaubend. Hierauf Konstantin: „Ja, aber der ist ja heute, oder?“

Ich wäre am liebsten unter dem Kanaldeckel verschwunden. „Macht gar nichts, ich habe eh noch genug für die Uni zu tun“, meinte der Großneffe elegant und nahm die Bitte, mir am 14. eine zweite Chance zu geben, kulant an.

Es wurde letztlich ein wunderbarer Abend. Der liebenswerte Student verzehrte drei Wiener Schnitzel und zeigte sich voll interessiert an den Alben mit Fotos seiner Ahnen und Urahnen und deren Lebensgeschichten. Zum Abschied spielte ich den Schlussgesang von Johann Strauss ’ komischer Operette „Wiener Blut“ und wir vereinbarten einen Folgetermin. Da wird’s Kalbsgulasch geben und da werde ich garantiert vorher in den Kalender schauen!