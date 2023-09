Johannas Fest: Urbane Landwirtschaft

Die Ernährungswissenschaftlerin und Foodtrendforscherin Hanni Rützler ist überzeugt: „Die Zukunft unserer Nahrungsmittelversorgung liegt in der Stadt.“ In den Städten verändert sich unsere Esskultur und folglich auch die Art und Weise unserer Lebensmittelproduktion. In den Metropolen wächst auch die Begeisterung für unterschiedlichste Formen des Urban Farming. Diese reichen vom Lebensmittel-Anbau in den Städten über Hightech-Visionen bis zu ganzheitlichen Ansätzen einer kommunalen Ernährungspolitik. „Urban Food ist mehr als urbane Landwirtschaft, mehr als idyllische Schrebergärten, aktionistisches Guerilla Gardening oder futuristisches Farm Scraping“, postuliert Rützler.