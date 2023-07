Johannas Fest: Normale Tischgesellschaften

Nora ist eine wunderbare Freundin: weltoffen, unternehmungslustig, großzügig und empathisch. Sie ist auch eine hervorragende Gastgeberin und das, obwohl Kochen nicht gerade zu ihren großen Talenten zählt. Deshalb lässt die Rechtsanwältin das Essen so gut wie immer per Lieferdienst kommen. Je nach Anzahl der Gäste und deren verschiedenen Vorlieben, Diäten, Allergien und Unverträglichkeiten kann es auch vorkommen, dass sie in mehreren verschiedenen Restaurants bestellt. Das ist ja in einer Stadt wie Wien eine leichte Übung.