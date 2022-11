Johannas Fest: Putzen und Feste gehören zusammen

2015 ging das Künstlerduo Honey und Bunny, bestehend aus Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter, gemeinsam mit dem Schauspieler Tom Hanslmaier im Rahmen des Festivals der Regionen in Ebensee von Haus zu Haus. Sie stellten den Öffnenden eine paradoxe Frage, nämlich ob sie ein Zimmer putzen dürften. „hackle sauber“ hieß die Aktion. Während die Männer im Smoking putzten, interviewte Sonja Stummerer die Frauen, die sie in den Häusern angetroffen hatten. Das Säuberungstrio erkannte viel gesellschaftspolitisches Potenzial im Thema Putzen und nahm dieses aus unterschiedlichsten Aspekten unter die Lupe. Ihre Erkenntnisse haben sie in dem vor kurzem präsentierten Buch „Putzen – Eine Kulturtechnik“ zusammengefasst.

In dem 216 Seiten starken Werk finden sich unter anderem Kapitel wie „Kultur und Politik“, „Schmutz und Sauberkeit“, „Mittel und Geräte“, „Putzen und Design“ und „Umwelt und Gesundheit“. Man liest von der Geschichte des Staubsaugers, erfährt, wie die Seife erfunden wurde, vom Wert des Putzens und dem Putzen als Wirtschaftsfaktor. Dazwischen sind ebenso ästhetische wie irritierende Fotos, die Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter an unterschiedlichsten Orten beim Putzen zeigen, zu sehen. Die Abbildungen sind „ganz großes Kino“, so wie das Architekten- und Künstlerduo Honey und Bunny selbst auch.

Das Buch kann man sich als Motivationsmittel vor dem Weihnachtsgroßputz mehrmals zu Gemüte führen. Vielleicht dient es auch als Inspiration für ein gemeinsames Putzfest in paradoxer Kostümierung. Es ist aber ebenso gut als Geschenk unter dem Christbaum geeignet. – Wer damit Leute beglücken will, die es mit Sauberkeit und Ordnung nicht allzu genau nehmen, sollte allerdings einen humorvollen Text auf die Weihnachtskarte schreiben, um zu vermeiden, dass es Messies als Wink mit dem Zaunpfahl verstehen.