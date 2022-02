Johannas Fest: Unvergessliche Einladungen

... immer wieder mit einzigartigen Einladungen. Die Themen wechseln ebenso wie die Locations und Speis und Trank, aber jede einzelne Party bleibt in Erinnerung. Vergangenes Jahr bat Michael unter dem Motto „Karneval der Tiere“ zum Kostümfest. Heuer ging es magisch zu: „Hexen und Zauberer“ war der Titel, unter dem der unternehmungslustige Wiener zum Faschingsabend lud.

Schon die Partyzone selbst verzauberte die Gäste. Alles war mottogetreu geschmückt: Von der Decke im Entree baumelte ein riesiges Spinnennetz, schwarze Kerzen steckten in gläsernen Haltern und in der „Waffenkammer“ an der Garderobe gab es so nützliche Utensilien wie Besenstiele, Zauberstäbe und schwarze Papphüte in Kegelform.

Auch das Buffet war stilgerecht in den Farben der Nacht und des Feuers schwarz/orange gehalten. Die Kulinarik spielte aber an diesem Abend nur eine Nebenrolle. Hauptdarsteller waren die Gäste selbst und ein Meister seiner Zunft.

Bei Michaels Festen werden die Geladenen nämlich immer zur Mitwirkung aufgefordert. So hatten die Gäste die Aufgabe, je ein Zauberstück vorzubereiten. – Gut, dass ich vor Jahren an der Sommerakademie auf der griechischen Insel Zakynthos den Kurs „Magie im Spiel“ belegt hatte. Magere drei Tricks waren von dem dort erlernten Repertoire hängen geblieben.

Den, der immer gelingt, gab ich zum Besten: Man reibt auf die zu Fäusten geballte Haut eines freiwilligen Zauberhelfers etwas Asche. Nach dem Abrakadabra und Hokuspokus ist die Asche plötzlich in die geöffneten Handflächen gewandert. Wie? – Durch Magie natürlich!

