Johannas Fest: Polyglott ins neue Jahr

Vor und nach Weihnachten hat das Wünschen Hochsaison. Ich habe vor einem Monat auf dem Wochenmarkt Barbarazweige erstanden. Die niederösterreichische Bäuerin, die sie mir verkauft hat, gab mir gleich eine Gebrauchsanweisung mit. An eine Knospe sollte man einen Zettel mit einem Wunsch hängen. Geht die Knospe bis Weihnachten auf, geht der Wunsch in Erfüllung. Ich habe „Reisen“ an den Barbarazweig gehängt.

Zwar bleiben wir bis zum neuen Jahr daheim, trotzdem sollte es zu Silvester polyglott zugehen.

In unserer unmittelbaren Nachbarschaft leben zunehmend Menschen aus aller Herren Länder.

An der einen Ecke unserer Gasse wohnt Birkan, ein ungemein sympathischer, gebildeter und stets gut gelaunter Start-up-Unternehmer. Der mit der US-Amerikanerin Linda verheiratete Türke hat uns gemeinsam mit Aphrodite aus Saloniki, die in der griechischen Botschaft an der Ecke arbeitet, eingeladen. Mit von der „Rutsch-Partie“ ins neue Jahr sind auch unsere spanische Freundin Cristina, Conny und seine russische Ehefrau Olga sowie

Akito aus dem Lande Nippons.

Was die Gäste nebst negativem PCR-Test mitbringen dürfen? Alle Eingeladenen sollten die nötigen Utensilien für einen Silvesterbrauch aus ihrer Heimat einpacken.