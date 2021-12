Johannas Fest: Flexibel bis zum Heiligen Abend

Also wir erfahren heute Abend, wo wir den Heiligen Abend feiern werden, mit wem und zu wievielt. Unsere engste Verwandte, die in den vergangenen zwölf Jahren darauf bestanden hat, dass der 24. 12. bei ihr daheim zelebriert wird, zeigt heuer erstmals Ermüdungserscheinungen. Vielleicht weil sie gerade einen spektakulären Karriereschritt gemacht hat, dessentwegen sie derzeit nicht einmal zu Alltags-, geschweige denn zu Weihnachtseinkäufen kommt? Oder weil ihr Töchterchen erstmals mehr Teenager als Kind ist und nicht mehr auf den Baum in den eigenen vier Wänden besteht? Oder weil sie unauffällig die Stammgästeliste verändern will? – In einem Telefongespräch mit meinem Mann vergangene Woche stellte die bisherige Weihnachtsgastgeberin in Aussicht, das Fest zu uns zu verlagern.