Johannas Fest: Nachhaltiges Gastgeschenk

Unter den Gästen meiner letzten Einladung vor der neuerlich verordneten Sozialaskese war mein lieber Bruder. Immer wieder bin ich verblüfft über die Treffsicherheit bei der Auswahl seiner Gaben. Zum Abendessen vor zwei Wochen brachte mir Pierre einen prachtvollen Bildband mit. Den Einband ziert eine Aufnahme der anmutigen Grace Kelly mit dem Monegassen-Fürst Rainier bei deren Hochzeitsmahl. Darunter der Titel „Legendäre Dinner – Unvergessliche Rezepte berühmter Gastgeber“.

Beim Durchblättern geht einem ob der unvergleichlich schönen Gestaltung des 224 Seiten starken Druckwerks (erschienen 2020 bei Prestel) das Herz auf. Angesichts der in bester Food-Fotografie-Kunst abgebildeten Speisen läuft einem das Wasser im Mund zusammen.

Apropos Essen: Bei der Traumhochzeit des Fürsten von Monaco mit der amerikanischen Schauspielerin gab es zum Lunch ein leichtes Buffet: Hähnchen- Pastilla (Huhn im Blätterteig) mit Blumenkohl (Karfiol) in Safransauce, Lachs mit Gurkensalat und Sesam-Mayonnaise, Hummer in Staudensellerie- Vinaigrette, Eier mit Kaviar und Garnelen. Dazu floss Champagner in Strömen. Nach der Zeremonie an der Riviera, die ganz großes Kino war, war es für die Braut mit eben diesem aus: Mit dem Film „Die oberen Zehntausend“ beendete der Hollywood-Star seine Leinwand-Präsenz und verzückte die Fans ab 1956 als Landesmutter Gracia Patricia.

Auch den Hochzeitszeremonien von Napoleon Bonaparte mit seiner zweiten Frau Marie-Louise aus Österreich im Jahr 1810 im Louvre und jener von Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip 1947 im Buckingham Palace sind eigene, reich bebilderte Kapitel gewidmet.