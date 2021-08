Johannas Fest: Ohrenschmaus und Gaumenfreuden

Die wichtigsten Ingredienzien für das Mahl unter freiem Himmel? Schönes Wetter, eine karierte Decke und ein lauschiges Plätzchen, auf dem man sich niederlässt, eine kleine Kühltasche für die Getränke und Brotdosen mit liebevoll zubereitetem Proviant; ein Schneidbrett, ein Taschenmesser und – bitte nicht vergessen – einen Müllsack, denn man will ja keine Spuren hinterlassen. Und noch was ganz Essenzielles: gut gelaunte, anregende Gesellschaft.

Fürs Picknick gilt dasselbe wie fürs Essen beim Chinesen: Je mehr Esser, desto größer die Vielfalt auf dem Tisch, beziehungsweise in unserem aktuellen Fall auf der Decke.

Schließlich bringen in der Regel alle Teilnehmer etwas mit: die einen Brötchen, die anderen Obst und Käse, wieder andere Salate und die Getränke, und zwar gerade so viel, wie in die Körbe, Radtaschen oder den Rucksack passt.

Mein Mann und ich haben uns vergangene Woche zu einer Tour per Drahtesel entschlossen und zu einer Mahlzeit im Freien mit Freunden verabredet. Nicht in der Wachau, wo gerade jetzt zur Marillenernte für unseren Geschmack schon zu viele Pedalritter unterwegs sind, sondern auf dem 107 Kilometer langen Ybbstalradweg. Sein 55 Kilometer langes Kernstück führt die meiste Zeit nah am Fluss und mit mäßigen Steigungen vom malerischen Städtchen Waidhofen an der Ybbs zum romantischen Lunzer See (und/oder umgekehrt). Auf halber Strecke wollten wir uns mit Angelika und Heinz, einem verheirateten Musiker-Paar, zum Picknick treffen.

Die Bezeichnung für diese Freiluft-Mahlzeit stammt aus dem Französischen und setzt sich aus den Worten „piquer“ für aufpicken und „nique“ für Kleinigkeit zusammen.