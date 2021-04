Johannas Fest: Ohrenbetäubende Stille der Osterruhe

Eines der schönsten Osterfeste, die ich je erlebt habe, war vor mehreren Jahren auf der Insel Korfu. In der Osternacht von Samstag auf Sonntag gehen die Bewohner mit geschmückten Kerzen in die Kirche. Der Pope verkündet Punkt Mitternacht „Christos Anesti“ (Christus ist auferstanden) und die Gemeinde jubelt „Alithos Anesti“ (er ist wahrhaftig auferstanden). Am Karsamstag-Morgen lassen es die Korfioten so richtig krachen: Aus den Fenstern und von den Balkonen fliegen alte Tongefäße auf die pittoresken Straßen und Gassen. Mit dem Scherbenhaufen soll dem Winter der Garaus gemacht, der Frühling willkommen geheißen und Platz für Neues geschaffen werden. Am Sonntag wird mittags im Freien gegrillt: vorzugsweise Lamm, Ziege oder Schaf. Es wird nicht nur gegessen, sondern auch getrunken und getanzt. – Lebensfreude pur! Ungeachtet unserer derzeit so kreativ als „Osterruhe“ bezeichneten Lage bestellte mein Feinschmecker-Mann heuer – wie auch schon im Vorjahr – wieder ein ganzes Milchlamm beim Schafbauern seines Vertrauens.

Seit ich auf Korfu war, gehört Lamm zu meiner kulinarischen Ostertradition. Aus den Innereien bereite ich ein kleines feines Beuschel zu. Die Keftedes, griechische Fleischbällchen, die ich aus dem Faschierten mit Kreuzkümmel, Zimt und Minze mache, finden in Normalzeiten reißenden Absatz und schaffen so gut wie nie den Weg auf den Festtagstisch, weil sie schon in der Küche verdrückt werden. Das Hirn und die Koteletts paniere und backe ich. Die Schulter mit Trockenpflaumen und Mandeln lasse ich nach einem Rezept des Kultkochs Yotam Ottolenghi fünf Stunden bei 150 Grad im Backrohr schmoren.

Natürlich ist die Menüplanung heuer wie schon 2020 völlig überdimensioniert: Schließlich müssen wir das große Familienfest ja wieder ohne die in einem anderen Haushalt lebenden Verwandten zelebrieren; die so beglückende lange Tafel fällt ins „Gelockdowne“, wie der oberste Verantwortliche der KURIER Reise-Genuss-Beilage den Ausnahmezustand nennt.