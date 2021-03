Johannas Fest: Liebestrank und Zauberessen

Der Sous-Vide-Garer, den mein Schwager meinem Mann vor drei Jahren geschenkt hat, nimmt samt Zubehör gut einen Kubikmeter Stauraum ein. Seit er in unserem Haushalt ist, wurde er genau zweimal in Betrieb genommen. Bei der – meiner Ansicht nach – nur von Sterneköchen bewältigbaren Aufgabe, das Fleisch eines Steinbocks mürb zu garen, hat das eine ganze Nacht lang lautstark blubbernde Gerät übrigens auch versagt. Der Braten war hart wie eine Schuhsohle!

Als eine, die ihre Mayonnaise noch in 20-minütiger Prozedur mit dem Kochlöffel rührt, bin ich keine Gesprächspartnerin für Männer, wenn es darum geht über die Vor- und Nachteile des Dampfgarers zu diskutieren. Auch meine Freundinnen Susi, Martina und Karin, allesamt hervorragende Köchinnen, lässt das Thema kalt. Vielleicht deshalb, weil wir lieber Kochrezepte schmökern, als buchdicke Bedienungsanleitungen zu studieren. Uns reichen die konventionellen Geräte wie eine gute Pfanne, scharfe Messer, ein Pürierstab, Herd, Backofen und Kohlegriller, um wohlschmeckende, mehrgängige Mahlzeiten zu produzieren.

Apropos Griller: Steht die meist berufstätige Frau immer noch fast selbstverständlich hinter dem Herd, haben Männer das Grillen zu ihrer Domäne erhoben. Die archaischen unter ihnen machen noch Feuer mit Holz, Buchenspänen und Briketts. Für die anderen ist der Outdoor-Gasherd mit seinen digitalen Thermometern, die sich via Bluetooth mit der dazugehörigen App verbinden, die Anleitungen, Tipps und Rezeptideen direkt aufs Smartphone oder Tablet liefert, das ultimative Gadget.

Sein „Armaturen-Brett“ erinnert an ein Cockpit, so wird der Mann in seinem Garten oder auf seiner Terrasse zum Kapitän.