Johannas Fest: Mykologische Passionen

Erwartungsfroh zog ich bergauf und waldeinwärts bis zu sumpfigen moosbedeckten Stellen. Aber die Objekte meiner Begierde ließen sich nicht blicken. Ein einziger toter Baumstumpf am Wegrand war Wirt einer ganzen Kolonie von Trameten. Oder waren es angebrannte Rauchporlinge, die sich da mit enormer Kraft an die Rinde hielten?

Ich fotografierte die Population und stemmte drei Exemplare aus dem Holz heraus, um sie daheim zu bestimmen. Die Untersuchung ergab keinen eindeutigen Befund.

Beim Durchstöbern des Internets nach passenden Bildern stieß ich auf ein Buch mit dem Titel „Pilzvergnügt“, das 2020 im Löwenzahn-Verlag erschienen ist. Das reich bebilderte Druckwerk macht Lust auf Schwammerlsuche, informiert darüber, wann und wo sich die Pilzjagd lohnt, über die Bestimmung der Funde, bis zu deren Zubereitung und Konservierung. Welche Überraschung: Der Autor heißt Stefan Marxer. Ich recherchierte seine Telefonnummer, fasste mir ein Herz und rief ihn in meiner Not nach der erfolglosen Pirsch an. Gleich nach ein paar Sätzen war klar, dass ich nicht am falschen Ort gesucht hatte, sondern zur falschen Zeit.