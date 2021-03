Johannas Fest: Äquinoktium mit Knalleffekt

Bis in die frühen Morgenstunden wird in dem Dorado für Genuss-Kosmopoliten noch „zünftig“ gegessen, getrunken und musiziert. Statt auf Lagerfeuerromantik setzte Erich auf Kulinarik und Kunst und führte mich in das legendäre Restaurant Kronenhalle aus, wo wir uns an „Zürcher Geschnetzeltem“ delektierten.

Pandemiebedingt fällt die Zeremonie rund um den Böögg heuer – wie auch schon 2020 – aus. Im Vorjahr brachte mir der Postbote Ende März ein riesiges Paket mit einem aufgeklebten roten Kreuz. Es war ein Care-Paket von Erich für das ganz private Sechseläuten. Der Karton enthielt einen Scheiterhaufen, einen 34 Zentimeter hohen Böögg mit Besen und Hut, sowie zwei Lady-Kracher. Wir brachten den Bausatz zu unserem Freund Georg, der gerade dabei war, sein Hausboot an der Donau zu reparieren; erstens, weil er ein versierter Bastler ist und zweitens, weil wir dachten, dass nicht nur er, sondern auch seine drei Kinder Spaß daran haben würden, dem Winter auf Schweizer Art den Garaus zu machen.

Am Kiesstrand zelebrierten wir den finalen Knall, samt anschließender Grillage mit Würstchen. Statt Glockengeläute orchestrierte Georgs Nachwuchs mit Kochtöpfen und -löffeln einen Trommelwirbel. Feste kann man zwar derzeit nicht feiern, wie sie fallen, aber man kann sie modifizieren. Trotz Schmalspurvariante und Tatortwechsel von der Limmat an die blaue Donau war es ein „Schöns Sächsilüüte“!