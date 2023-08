Johannas Fest: Grillparty – nicht ohne „Plan B“

Für Georg, einen der Grill-Champions unter unseren Freunden, spielt das Wetter keine Rolle. Er stellt sich bei gleißender Hitze, klirrender Kälte oder strömendem Regen hinter den Smoker, auf den er dann zartesten Rehrücken oder Wagyu Beef oder frisch gefangene Forellen legt. Wenn der Himmel seine Schleusen öffnet und sich so ergiebiger Regen wie vergangenes Wochenende über seinen Garten ergießt, produziert er die Gaumenfreuden eben in Gummistiefeln. Weil die Gäste weder frieren noch sich nasse Füße holen sollen, ist für sie der Tisch in der Küche gedeckt.