Johannas Fest: Geschenk vom Caga Tió

So oft und so schön wie im vergangenen Jahr haben wir noch nie Weihnachten gefeiert, nämlich gleich viermal! Nach drei traditionellen Festen waren wir am 27. Dezember gemeinsam mit einem weiteren Ehepaar und deren siebenjährigen Zwillingen zu einer Art „Feliz Navidad“ eingeladen. Gastgeber war unsere Freundin Cristina, eine Katalanin, die die Liebe zu ihrem Jürgen ins Mostviertel verschlagen hat. An diesem Abend gab es nicht nur köstliche Speisen von Jamon Iberico über Tapas bis Gambas al ajillo und in Cognac geschmorte Calamares, sondern auch ein Spektakel mit dem Caga Tió. Der Tió (nicht zu verwechseln mit einem Tio, dem Onkel) ist ein Holzklotz, ein Stück eines dünnen Baumstammes mit einem an der Vorderseite aufgemalten Gesicht. In Spanien wird er ab 8. Dezember eingehüllt in eine Decke bis zum Heiligen Abend verwöhnt. Die Familien füttern ihn mit Obst, Gemüse, Brot und Nüssen, die er dann über Nacht frisst. Am Heiligen Abend setzen ihm die Erwachsenen eine rote Kappe auf und die lieben Kleinen schlagen mit einem Stock rhythmisch zu Kinderliedern auf den Holzklotz ein. Mit den Worten „kack, Holzklotz!“ feuern sie den „weihnachtlichen Mitbewohner“ zur Ausscheidung auf; seine Verdauung bringt höchst Erfreuliches hervor, Geschenke nämlich, von denen nach jeder Strophe eines unter der Decke hervorgeholt werden darf.