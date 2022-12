Johannas Fest: Feiern mit Pomp und Granaten

Für den griechischen Philosophen Sokrates (469 bis 399 v. Chr.) galt Gastfreundschaft nicht nur als eine der wichtigsten Pflichten eines reichen Mannes, sondern er wusste auch um das soziale Status-Motiv des Gastgebers und die positive imagebildende Wirkung von Einladungen: „Auf die an erster Stelle stehenden reichlichen Opfer für die Götter folgt sogleich die splendide Gastfreundschaft für viele Gäste. Das Ansehen, das ein Mann in der Öffentlichkeit genießt, hängt nicht zuletzt ab von der Zahl seiner Gastfreunde. Durch sie dringt sein Ruf über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus in die ganze Welt, überall dorthin, woher seine Besucher kommen.“

Seit Mittwoch läuft im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) eine Ausstellung zum Thema „Das Fest. Zwischen Repräsentation und Aufruhr“. Das Haus am Ring will in einem vielgestaltigen, opulenten Parcours, Kulturen und Geschichten des Feierns – quer durch die Jahrhunderte – anschaulich und erlebbar darstellen. Abgebildet wird der Gestaltungsreichtum von Festen zu unterschiedlichsten Anlässen und quer durch Zeit und gesellschaftliche Entwicklung.

Die Ausstellungsmacher haben den Bogen gespannt von mondänen Maskenbällen, über politische Feiern und subversive Künstlerfeste bis zu zeitgenössischen Clubveranstaltungen: Was all diese so unterschiedlichen Events, wie es heute neudeutsch heißt, vereint, ist der gestalterische Wille hinter den Festlichkeiten.