Johannas Fest: Ein Loblied auf das Wirtshaus

Vor Kurzem hat Peter Peter wieder einmal ein Lokal in einem Wiener Randbezirk ausgesucht, in den ich sonst so gut wie nie komme. Selbstredend sind dessen Wände noch original holzvertäfelt, am Stammtisch trifft sich ein Sparverein, an der Schank stehen die Doppler. Der Wirt kommt persönlich zur Aufnahme der Bestellung und die Entscheidung zwischen Blunzengröstl, Hirn mit Ei, Erdäpfel- gulasch, gebackener Leber und Schulterscherzel mit seinen klassischen Beilagen fällt alles andere als leicht.

„Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr euch schätzen dürft mit eurer noch so intakten Wirtshauskultur“, lobt der Kulinarik-Forscher die Gastronomie in der Alpenrepublik, „die bei aller Innovationsfreude bewahrt, was gut ist“. Noch finden sich Klassiker wie etwa Knöpfle und Flädlesuppe im westlichsten Bundesland Österreichs, Heidensterz und Käferbohnen in der Steiermark, die Marillenknödel in Niederösterreich und in der Bundeshauptstadt Wiener Schnitzel, Tafelspitz und Gulasch auf den Menükarten der Wirtshäuser; meist frisch hausgemacht und zu erschwinglichen Preisen.

Dass solche Lokale noch existieren, ist angesichts der rasanten Zunahme einer immer unpersönlicheren Fast Food-Gastronomie, der Landflucht und des Personalmangels schon fast ein Wunder. Oder wenn doch erklärbar, dann mit dem Widerstandsgeist der Wirte, die trotz oft mangelnder Rentabilität weiter statt dichtmachen.

An den mit rot-weiß-karierten Tischtüchern gedeckten Holztafeln findet das Leben in all seinen Facetten statt: Der Raum wird zum Zufluchtsort für Hungrige und Durstige, für Kartenspieler und Diskutierer und der Wirt zum kulinarischen Seelsorger.

– Mögen sie doch bitte noch lange überleben. Gerade in unserer digitalisierten Welt brauchen wir diese sozialen Plattformen, die der österreichische Schriftsteller Heimito von Doderer (1896 bis 1966) schon im vergangenen Jahrhundert gar „als Rückgrat der Nation“ bezeichnete!