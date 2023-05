Johannas Fest: Der perfekte Gastkoch

Vor zwei Wochen reiste er zu uns aufs Land an. Im Gepäck hatte der gebürtige Burgenländer zwei prachtvolle Branzini, ausgefallene Gewürze, Bratpfannen, Messer und eine Pinzette. Da Werner alles, was man vorbereiten konnte, bereits fertig in kleinen Behältnissen mitgebracht hatte, dauerte das Kochen selbst nicht mehr lange.

Der Genuss der fangfrischen Fische mit mediterranen Beilagen und der erlesenen Weinbegleitung (Chardonnay Toasted & Unfiltered, Weingut Hiedler) wurde für die Tafelrunde zum unvergesslichen Genuss. Doch Undank war der Lohn für den virtuosen Gastkoch.

Vor lauter Fokussierung auf das Dinner hatte er eines vergessen: das Auto nach dem Ausladen aus dem Halteverbot wegzustellen. Prompt setzte es eine Anzeige. – Künstlerpech – so etwas kann eben auch Perfektionisten passieren.