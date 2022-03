Johannas Fest: Bitte ganz schön bitter

Genuss-Scham

Als Ouvertüre zum mehrgängigen Mittagessen kredenzten unsere Gastgeberinnen Grünkohl-Chips und ein Glas Wermut. Vor der Bärlauchsuppe gab es Chicorée-Salat mit knusprig frittierten Rhabarber-Knospen aus der Vorjahresernte. Der Hauptgang – Lammkoteletts – kam mit im Rohr geschmorten Endivien und Radicchio zu Tisch, als Dessert gab es eine mit Cinzano „gewürzte“ Grapefruit-Creme.

„Bitter ist jetzt auch bei uns angekommen und unter Gourmets sehr gefragt“, erläuterte Marietta. Bitter tut dem Körper gut, miteinander eine Mahlzeit einzunehmen, der Seele.

Speist man in Gesellschaft reflektierter Zeitgenossen, wird auch das Tischgespräch zum Genuss für den Geist. – Nach anfänglichem Geplauder über die schönen Dinge des Lebens, stellten wir uns plötzlich die Frage, ob man in unseren so finsteren Zeiten überhaupt noch genießen darf.

Elke holte aus dem Haus einen Artikel, den sie vor Kurzem in einer Schweizer Tageszeitung gelesen hat. Danach würden Rechtfertigungen für alles, was Spaß und Genuss bereitet, schon ein prekäres Ausmaß annehmen. Auf Instagram überpurzelten sich Influencer in Betroffenheitsbekundungen. Zeitgenossen zögerten, Fotos vom Skiurlaub oder vom Kurztrip nach Venedig zu posten. Nach Flugscham, dem Unwort aus dem Jahr 2019, mache sich seit Kriegsausbruch in unseren friedlichen Wohlstandsländern Genussscham breit.

– Ein Phänomen, das auch wir beobachtet haben. Mitgefühl und Mithilfe jeweils im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten – von organisatorischer Unterstützung karitativer Einrichtungen über Spenden bis hin zur Unterbringung Geflüchteter – sind angezeigt, waren wir uns bei unserem Mittagessen einig. Mit schlechtem Gewissen zu genießen und Betroffenheitsrekorde aufzustellen hingegen, macht niemanden satt und schafft auch keinen Frieden.