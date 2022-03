Johannas Fest: Spenden statt Schwelgen

Linda und Staphan kommen aus Schweden und leben seit zwei Jahrzehnten in Wien. Schon zu Jahresbeginn hatten uns die beiden gemeinsam mit f├╝nf weiteren Paaren zum Heringsschmaus eingeladen. Unsere leidenschaftlichen Gastgeber feiern die Feste sowohl wie sie in ihrer alten als auch in ihrer neuen Heimat fallen. Am Aschermittwoch kredenzten die beiden traditionell, was Fluss, See und Meer an K├Âstlichkeiten zu bieten haben.

Der Tisch im mit ├╝ppigen Blumenarrangements geschm├╝ckten Esszimmer bog sich fast unter der Last des Sm├Ârg├ąsbord (w├Ârtlich ├╝bersetzt: Butterbrot), wie das festliche Buffet in Schweden hei├čt. Abgesehen von drei verschiedenen Heringssalaten gab es unter anderem Austern, ger├Ąucherte Sprotten und Makrelen, Graved Lachs, Forellenkaviar und Aal, Kabeljau, Krabben und Hummer. ÔÇô Was f├╝r ein Hochgenuss f├╝r Fisch- und Meerestierliebhaber!

Eigeninitiative

Drei Tage nach dem ├ťberfall auf die Ukraine unterbreitete uns Staphan eine ÔÇ×KurskorrekturÔÇť. Er wolle uns zwar nicht ausladen, aber ausgelassen feiern, als w├Ąre nichts geschehen, sei angesichts der ersch├╝tternden Geschehnisse wohl auch nicht angesagt. ÔÇô Sein Plan: Statt wie gewohnt im Luxus zu schwelgen, sollten wir zu einem ganz schlichten Heringssalat zusammentreffen.

Es w├╝rde auch kein Champagner flie├čen, sondern Bier. Den Differenzbetrag zwischen dem geplant opulenten Mahl und der abgespeckten Version wollen Linda und er spenden und was wir sonst f├╝r Gastgeschenke ausgeben, sollte ebenfalls zur Unterst├╝tzung an die Notleidenden im Kriegsgebiet gehen. Und statt der launigen Trinklieder, die sonst zu jedem Schluck Aquavit (ÔÇ×Das Wasser des LebensÔÇť) gesungen werden, k├Ânnten wir gemeinsam dar├╝ber nachdenken, wie wir au├čer mit Geldspenden rasch und unb├╝rokratisch helfen k├Ânnten.

Mit von der Partie waren am Aschermittwoch Michael und seine aus der Ukraine stammende Frau Olga. Der Unternehmensberater hat mehrere Jahrzehnte als Topmanager f├╝r ├Âsterreichische Industrieunternehmen und Banken in ostslawischen L├Ąndern gearbeitet. Als Putin die Heimat seiner Frau ├╝berfiel, lie├č er sofort deren Eltern und Schwester nach Wien kommen, rief Wiens B├╝rgermeister an, der in der Folge leer stehende Wohnungen f├╝r Fl├╝chtlinge zusagte, und erwirkte mit seinem pers├Ânlichen Draht zum Vorstand eines Handelsriesen mehrere Lkw-Z├╝ge voller Lebensmittel-Spenden f├╝r die notleidende Bev├Âlkerung im Kriegsgebiet.

Das befl├╝gelte auch die Ideen der ├╝brigen Heringsschmaus-G├Ąste. Ein Paar wird sein Wochenendhaus f├╝r ein paar Monate zur Verf├╝gung stellen, ein Gast hat gute Verbindungen zur Kirche und will sich f├╝r die ├ľffnung leer stehender Kl├Âster einsetzen.

Mein Mann und ich laden Ende M├Ąrz zu einem ukrainischen Abend. Olga wird das Nationalgericht Vareniki, gef├╝llte halbmondf├Ârmige Teigt├Ąschchen, zubereiten. Und sie und ihre Eltern werden unseren interessierten, spendenbereiten Freunden mehr ├╝ber die Kultur und den Alltag ihrer Heimat erz├Ąhlen. Unsere Bekannte Andrea l├Ądt Olgas Vater zu einem Vortrag in ihren Rotarier-Klub ein, wo anschlie├čend ebenfalls gesammelt werden wird.

ÔÇô Glamour├Âse Charity-Events sehe ich generell eher skeptisch, weil die Relation von Aufwand und Spenden- Ergebnis meist mehr als d├╝rftig ist. Auch was bei unserem Heringsschmaus zusammenkam, ver├Ąndert zwar nicht die Welt. Aber immerhin kam ein Betrag zusammen, der mehr als zehn Monatseinkommen von Beziehern einer ukrainischen Durchschnittspension entspricht.