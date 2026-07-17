Johanna Sebauer: Pommes als Sommerphilosophie

Von Autorin Johanna Sebauer

Wenig gibt es, worauf sich die Menschheit in diesen erhitzten Zeiten noch einigen kann. Nur eine Wahrheit gilt für alle: Nirgendwo schmecken Pommes frites so gut wie im Freibad.

Wollten die Sterneköche dieser Welt diesen einzigartigen Geschmack rekreieren, sie würden kläglich scheitern. Das Rezept verlangt nach knusprigen, salzigen Pommes, logisch, hineingeleert in eine stanitzelförmige Papiertüte. Ketchup, immer viel zu viel und immer so ungünstig auf den Pommes-Haufen gesetzt, sodass, wenn man beim letzten Pommes im Stanitzelzipfel angelangt ist, man sich bereits bis zum Ellenbogen damit vollgeschmiert hat. Was wiederum dazu führt, dass sich beim anschließenden Sauber-Schlecken der Finger ein Schuss See- oder Chlorwasser sowie ein Hauch Sonnencreme in die Aromenharmonie einreiht.

