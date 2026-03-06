WM-Helden: David Alaba im Portrait

Steckbrief Position: Verteidiger

Verteidiger Jahrgang: 1992

1992 Aktueller Verein: Real Madrid

Real Madrid Größe: 1,80 m

1,80 m Alaba im Nationalteam: 111 Spiele, 15 Tore, 50 Siege, 22 Unentschieden, 39 Niederlagen

Familie Alaba wurde als Sohn eines Nigerianers und einer Philippinin in Wien geboren. Vater George war als Musiker in den Charts ("Two in One"), Mama Gina war Krankenschwester. David ist verheiratet mit Shalimar Heppner, das Paar hat zwei Kinder.

Der Pechvogel Alaba musste in seiner Karriere viele Verletzungen wegstecken. Die schwerste, ein Kreuzbandriss plus Knorpelschaden, ließ ihn die EM 2024 verpassen.

Der Leader Alaba ist kein Lautsprecher bei Interviews, aber intern als Kapitän unumstritten. Viele Kollegen beschreiben seine Ausstrahlung im Team und auf dem Platz als außergewöhnlich.

Der Christ David Alaba fühlt sich der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten verbunden. Er bekennt sich öffentlich zu seinem christlichen Glauben und teilt regelmäßig Bibelzitate auf Social Media.

Der Titelsammler 29 Titel hat Alaba mit seinen Klubs Bayern und Real gewonnen. Vier Siege in der Champions League überstrahlen alles. Zehn Mal war er Österreichs Fußballer des Jahres.