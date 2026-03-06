WM-Helden: David Alaba im Portrait
Österreichs Kapitän ist bei Real Madrid nach schwerer Knieverletzung auf dem Weg zu alter Stärke. Der 34-Jährige gilt als Leader und gläubiger Familienmensch. Den neunten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Verteidiger
- Jahrgang: 1992
- Aktueller Verein: Real Madrid
- Größe: 1,80 m
- Alaba im Nationalteam: 111 Spiele, 15 Tore, 50 Siege, 22 Unentschieden, 39 Niederlagen
Familie
Alaba wurde als Sohn eines Nigerianers und einer Philippinin in Wien geboren. Vater George war als Musiker in den Charts ("Two in One"), Mama Gina war Krankenschwester. David ist verheiratet mit Shalimar Heppner, das Paar hat zwei Kinder.
Der Pechvogel
Alaba musste in seiner Karriere viele Verletzungen wegstecken. Die schwerste, ein Kreuzbandriss plus Knorpelschaden, ließ ihn die EM 2024 verpassen.
Der Leader
Alaba ist kein Lautsprecher bei Interviews, aber intern als Kapitän unumstritten. Viele Kollegen beschreiben seine Ausstrahlung im Team und auf dem Platz als außergewöhnlich.
Der Christ
David Alaba fühlt sich der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten verbunden. Er bekennt sich öffentlich zu seinem christlichen Glauben und teilt regelmäßig Bibelzitate auf Social Media.
Der Titelsammler
29 Titel hat Alaba mit seinen Klubs Bayern und Real gewonnen. Vier Siege in der Champions League überstrahlen alles. Zehn Mal war er Österreichs Fußballer des Jahres.
