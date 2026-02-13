Fußballer Philipp Lienhart
Zeitgeist

WM-Helden: Philipp Lienhart im Portrait

Der Innenverteidiger ist beim SC Freiburg ein Dauerbrenner, im Nationalteam eine verlässliche Größe und von einigen unterschätzt. Dabei war er einmal königlich. Den sechsten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.

Alexander Strecha

von Alexander Strecha

13.02.26

Steckbrief

  • Position: Innenverteidiger
  • Jahrgang: 1996
  • Aktueller Verein: Freiburg
  • Größe: 1,89 m
  • Im Nationalteam: Seit 2017 38 Spiele, 3 Tore, 1 Assist, EM-Teilnahmen 2021 & 2024

Der Rapidler

In Niederösterreich geboren, durchlief er ab dem 11. Lebensjahr den Nachwuchs von Rapid, besuchte das Gymnasium in der Maroltingerstraße. Von Rapid II wechselte er nach Madrid.

13 nicht-reale Minuten

Lienhart hatte für Real einen Kurzeinsatz im Cup. Das Spiel wurde nachträglich annulliert.

Rekordtransfer

Für 800.000 Euro wechselte Lienhart 2015 von Rapid zu Real und war damit der teuerste Transfer eines Spielers, der nie in Rapids Kampfmannschaft gespielt hat.

Der Königliche

Ab 2015 stand der Verteidiger zwei Saisonen im Kader von Real Madrid II, absolvierte 53 Spiele und erzielte dabei ein Tor. Im Profikader durfte er unter Cheftrainer Zinedine Zidane mittrainieren.

Berühmter Geburtsort

In Lilienfeld begründete Mathias Zdarsky den alpinen Skisport. Lienhart wurde am Fuße des weltberühmten Muckenkogels geboren.

Teil 6/20 des Gewinnspielcodes:

$

 

Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier

Mehr zum Thema

WM Gewinnspiel
(kurier.at)  |  Stand:
Alexander Strecha

Über Alexander Strecha

Von 1994 bis 2006 bei der Wiener Zeitung tätig, davon sieben Jahre als Ressortleiter im Sport. Danach erfolgte der Wechsel zu "Österreich", wo ich ebenfalls für Fußball zuständig war. Noch vor der EURO 2008 abgeworben vom KURIER. Das Hauptaugenmerk im Fußball liegt bei mir auf Austria Wien und dem Nationalteam.

Mehr von Alexander

Kommentare