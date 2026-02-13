WM-Helden: Philipp Lienhart im Portrait

Über Alexander Strecha

Von 1994 bis 2006 bei der Wiener Zeitung tätig, davon sieben Jahre als Ressortleiter im Sport. Danach erfolgte der Wechsel zu "Österreich", wo ich ebenfalls für Fußball zuständig war. Noch vor der EURO 2008 abgeworben vom KURIER. Das Hauptaugenmerk im Fußball liegt bei mir auf Austria Wien und dem Nationalteam.