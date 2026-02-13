WM-Helden: Philipp Lienhart im Portrait
Der Innenverteidiger ist beim SC Freiburg ein Dauerbrenner, im Nationalteam eine verlässliche Größe und von einigen unterschätzt. Dabei war er einmal königlich. Den sechsten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Innenverteidiger
- Jahrgang: 1996
- Aktueller Verein: Freiburg
- Größe: 1,89 m
- Im Nationalteam: Seit 2017 38 Spiele, 3 Tore, 1 Assist, EM-Teilnahmen 2021 & 2024
Der Rapidler
In Niederösterreich geboren, durchlief er ab dem 11. Lebensjahr den Nachwuchs von Rapid, besuchte das Gymnasium in der Maroltingerstraße. Von Rapid II wechselte er nach Madrid.
13 nicht-reale Minuten
Lienhart hatte für Real einen Kurzeinsatz im Cup. Das Spiel wurde nachträglich annulliert.
Rekordtransfer
Für 800.000 Euro wechselte Lienhart 2015 von Rapid zu Real und war damit der teuerste Transfer eines Spielers, der nie in Rapids Kampfmannschaft gespielt hat.
Der Königliche
Ab 2015 stand der Verteidiger zwei Saisonen im Kader von Real Madrid II, absolvierte 53 Spiele und erzielte dabei ein Tor. Im Profikader durfte er unter Cheftrainer Zinedine Zidane mittrainieren.
Berühmter Geburtsort
In Lilienfeld begründete Mathias Zdarsky den alpinen Skisport. Lienhart wurde am Fuße des weltberühmten Muckenkogels geboren.
Teil 6/20 des Gewinnspielcodes:
$
