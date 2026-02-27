WM-Helden: Patrick Pentz im Portrait

Steckbrief Position: Tormann

Tormann Jahrgang: 1997

1997 Aktueller Verein: Bröndby IF

Bröndby IF Größe: 1,82 m

1,82 m Pentz im Nationalteam: 17 Spiele, 8 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen

Rangnicks Nummer 2 Im letzten Spiel von Ex-Teamchef Foda feierte Pentz im März 2022 sein Debüt. Unter Rangnick stieg er nach dem Ausfall von Alex Schlager bei der EM 2024 zur Nummer 1 auf. Nun wieder Nummer 2

Privat Im Vorjahr heiratete Pentz Freundin Verena. "Ich war nie ein Fan vom Heiraten, aber ich kann sagen, es hat sich ausgezahlt." Das Paar hat einen Hund namens Charles.

LEGO-Fan Dänemark-Legionär Pentz war auch schon im Legoland zu Besuch. Der 29-Jährige hat eine Passion dafür und besitzt selbst einige Harry-Potter-Artikel wie zum Beispiel Hogwarts Miniaturen.

Der Techniker Pentz ist nicht nur ein guter Tormann, er ist auch mit dem Fuß technisch versiert. So ist die Rückpassregel bei ihm kein Problem: Er ist auch unter Bedrängnis stets anspielbar.

Werdegang Pentz stammt aus Bürmoos bei Salzburg, wurde in der Salzburger Red-Bull-Akademie groß und bei der Wiener Austria zum Bundesliga-Goalie. Zwei Mal wurde er in Österreich zum Tormann des Jahres gewählt. Über Reims (FRA) und Leverkusen kam er 2023 zu Bröndby IF nach Dänemark.