WM-Helden: Xaver Schlager im Portrait
Der 28-Jährige ist ein Kraftpaket sondergleichen, ist der wohl bodenständigste Teamspieler und hat vor nicht allzu langer Zeit ein Wirtshaus eröffnet. Den siebten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Mittelfeld
- Jahrgang: 1997
- Aktueller Verein: RB Leipzig
- Größe: 1,74 m
- Im Nationalteam: 49 Spiele, 4 Tore, 27 Siege, 8 Unentschieden, 14 Niederlagen
Der Fixstarter
Ist Schlager fit, ist er bei Rangnick gesetzt. Ebenso wie bei seinem Klub RB Leipzig, den er im Sommer verlassen wird. Wohin es geht, ist noch geheim.
Der Wirt
2024 hat Schlager in seiner Heimatgemeinde St. Valentin in Niederösterreich einen alten Vierkanthof gekauft und restauriert. Entstanden ist das "Landgasthaus Dorfrichter". Sein Vater Uwe steht als Wirt hinter der Bar.
Das Kraftpaket
Schlager ist zwar nicht der größte, dafür aber wohl der kräftigste Teamspieler. Gewollt? "Ich bau’ schnell Muskelmasse auf, deshalb muss ich aufpassen, dass es nicht zu viel wird."
Der Rückschlag
Schlager hat bereits zwei Kreuzbandrisse im linken Knie erlitten. Der zweite im Mai 2024 kostete ihm die EM-Teilnahme in Deutschland und war der wohl größte Rückschlag seiner Karriere.
Der Rucksacktourist
Xaver Schlager braucht keinen Luxus. Er trägt – im Vergleich zu seinen Kollegen – kaum Markenkleidung und liebt das Abenteuer. 2022 reiste er als Rucksacktourist durch Thailand. Dabei ist er stets nur zwei Tage an einem Ort geblieben und hat am Abend entschieden, was er am nächsten Tag unternimmt.
