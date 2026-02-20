WM-Helden: Xaver Schlager im Portrait

Steckbrief Position: Mittelfeld

Mittelfeld Jahrgang: 1997

1997 Aktueller Verein: RB Leipzig

RB Leipzig Größe: 1,74 m

1,74 m Im Nationalteam: 49 Spiele, 4 Tore, 27 Siege, 8 Unentschieden, 14 Niederlagen

Der Fixstarter Ist Schlager fit, ist er bei Rangnick gesetzt. Ebenso wie bei seinem Klub RB Leipzig, den er im Sommer verlassen wird. Wohin es geht, ist noch geheim.

Der Wirt 2024 hat Schlager in seiner Heimatgemeinde St. Valentin in Niederösterreich einen alten Vierkanthof gekauft und restauriert. Entstanden ist das "Landgasthaus Dorfrichter". Sein Vater Uwe steht als Wirt hinter der Bar.

Das Kraftpaket Schlager ist zwar nicht der größte, dafür aber wohl der kräftigste Teamspieler. Gewollt? "Ich bau’ schnell Muskelmasse auf, deshalb muss ich aufpassen, dass es nicht zu viel wird."

Der Rückschlag Schlager hat bereits zwei Kreuzbandrisse im linken Knie erlitten. Der zweite im Mai 2024 kostete ihm die EM-Teilnahme in Deutschland und war der wohl größte Rückschlag seiner Karriere.

Der Rucksacktourist Xaver Schlager braucht keinen Luxus. Er trägt – im Vergleich zu seinen Kollegen – kaum Markenkleidung und liebt das Abenteuer. 2022 reiste er als Rucksacktourist durch Thailand. Dabei ist er stets nur zwei Tage an einem Ort geblieben und hat am Abend entschieden, was er am nächsten Tag unternimmt.