Jenseitige Wertanlagen

Der Schriftsteller Dimitré Dinev erzählte einmal, er besuche gerne eine verstorbene Freundin auf dem Friedhof, mit der er zu Lebzeiten immer Witze ausgetauscht habe. Wenn er jetzt zu ihr ans Grab gehe, erzähle er ihr stets einen neuen Witz. Und er bringe der früher leidenschaftlichen Raucherin immer eine Zigarette mit.

Es gibt allerhand Möglichkeiten, wie Menschen versuchen, das Leben auf Erden mit in den Tod zu nehmen. Vor allem, wenn sie eine ausgeprägte Vorstellung vom Jenseits haben.

Wir im Redaktionskomitee der Wiener Ansichten stellen uns Fragen nach dem Jenseits unter anderem dann, wenn wir uns mit Wertanlagen beschäftigen. Sie wissen schon – Fragen wie: Was soll von uns bleiben?

Nicht, dass Wertanlagen ein zwingendes Thema für uns wären, heutzutage reicht ja schon ein Einkauf im Supermarkt, um sein Geld anzubringen. Für diejenigen, denen zu viel überbleibt, sind Anlegerwohnungen ein Mittel der Wahl geworden. In Wien stolpert man auf Schritt und Tritt darüber. Sie werden auch dort gebaut, wo die Stadt Wien ihren berühmten „günstigen Wohnraum für Jungfamilien“ plant. Derzeit wird ein Gutteil der Vorstadt derart zugepflastert. Auch ausländische Investoren, nicht zuletzt Chinesen, interessieren sich sehr für den Wiener Wohnungsmarkt, besonders für Neubauten im 21. oder 22., etwa im Donaufeld, von dem bald nichts mehr übrig sein wird. Chinesen wollen, sagt man, aus religiösen Gründen keine Aussicht auf einen Friedhof. Aber auch ohne Religion regt so ein Friedhof zum Nachdenken über die eigene Endlichkeit an. Wohnraum, der niemandem Dach über dem Kopf gibt, sondern bloß Wertanlage ist, ist ein gutes Geschäft. Doch in Anbetracht dessen, was man dereinst alles nicht mit ins Grab nehmen kann, fände man gewiss passendere Investitionen.

Am Friedhof Ober St. Veit ist der Maler Egon Schiele begraben. Sein Grab ist prächtiger als wohl sein Leben es war. Ein Verehrer bringt alle paar Tage Rosen. Auch das ist eine Wertanlage, noch dazu eine, die eine gewisse Verbindung ins Jenseits sucht.