In den Gegenwind gereimt

An alle Experten in sozialen Netzwerken,

die in auserkorenen Foren rumoren,

und Theorien verschworen,

denn der Inkognito-Moskito weiß:

Do wandert sein Schmäh!

Von facebook über twitter bis zu standard.at.

An alle Youtube-Doktoren,

die vor Monitoren vergoren, an all die Toren, die schworen,

sie waren’s, die Schlafschafe schoren,

doch gaben sie schlicht,

und das unverfroren,

dem eigenen Trojanischen Pferd seine Sporen.

An all die Blender und Täuscher,

an die Schänder und Leugner,

an die, deren Profilbild einPudel ziere,

im Glauben Rufzeichen wärenauch Rudeltiere.

An die ahnungslos Meinendenund die meinungslos Ahnenden,

an die planlos Verneinendenund die meineidsvollPlanenden,

an all diejenigen, ohne jegliche Gewissensbisswunden,

die den Moralverkehr mit ihren Penissen geschunden.

An die Schergen,die vor Eisbergen

stehen wie ein Havarist,

für die eine Quellenangabe derPlatz fürs Mineralwasser ist.

An all die lächerlich Einfachen und die einfach Lächerlichen,

die zur schwächelndenEintracht stehen als lächelnde Dritte.

An alle jene, die dies Land zu spalten versuchen,

die das Band, das wir zusammenhalten, verfluchen;

An all jene sei aufrichtig die Frage gestellt:

Wie fällt euch so leicht, was uns so schwerfällt?