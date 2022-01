Immer wenn sie rot sehen

Als ich dann eines Tages zur großen Runde dran war, Daria ihr Mäntelchen überzog und sie zur Ordnung mahnte, lief uns prompt Schäferhündin S. mit ihrem inzwischen einigermaßen verärgerten Leinenhalter über den Weg. Ich erblickte die beiden schon von Weitem und wollte ich mir rasch ein Loch graben und im Erdboden versinken. Leider befand mich aber auf einem asphaltierten Gehweg ohne Ausweichmöglichkeit.

„Da müssen wir jetzt durch“, sagte ich aufmunternd zu mir. „Geh einfach bei Fuß“, sagte ich beruhigend zu Daria. Aber die hatte andere Pläne und teilte S. in Hundesprache lautstark mit, was sie von ihr hält. Ich entschuldigte mich erst gar nicht, weil ich bereits wusste, dass der arme Mann an S.s Leine die Entschuldigungen von Darias Lieblingsmann schon nicht mehr hören kann.

Stattdessen erwog ich, ein neues tarnfarbenes Mäntelchen anzuschaffen, so ähnlich wie der Tarnanzug vom Gecko-Generalmajor. Der General wirkt damit zwar auf Pressekonferenzen wie ein bunter Hund, im Wald könnte uns so eine Tarnung aber gute Dienste leisten.