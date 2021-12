Bei der Begrüßung lachte mein Herz: Acht Beagles kamen auf uns zu, wie schön! Auch Daria hätte das früher überschwänglich zur Kenntnis genommen und vor Begeisterung gar nicht gewusst, welchen der Artgenossen sie zuerst beschnuppern soll. Diesmal grüßte sie scharf. Ein kurzer Belllaut sollte klarstellen: „Stopp, ich bin da, ich bin hier die Älteste, und wenn Ihr euch alle gleichzeitig auf mich stürzt, werdet Ihr mich näher kennenlernen, als euch lieb ist.“

Als das geklärt war, gingen wir los: Acht Beagles geradeaus, der Neunte bog links ab. Es war Daria. Ich blieb stehen, und als die Schleppleine zu Ende war, schaute sie mich fragend an. „Ich gehe geradeaus“, sagte ich. Mürrisch schloss sie sich an, gab Gas und überholte in Verstappen-Hamilton-Manier das gesamte Feld, bis Frau Altersvorsitzende die Führung innehatte. Und dabei blieb es. Die Welt war für Daria wieder in Ordnung.

Ich dachte: „Vielleicht ist das die erfekte Strategie für die Weihnachtsfeiertage: Gleich zu Beginn deutlich machen, was man will und was nicht, dann den richtigen Platz in der Gruppe finden.“ Geruhsame Feiertage! Und finden Sie Ihren Daria-Platz!