Mitten hinein in diese Verhandlungen erreicht mich eine Facebook-Warnung der VetmedUni. Bereits der Titel verheißt nichts Gutes für Daria: „Festessen: Absolute Tabus“.

Zu den bisherigen Neins kommen nun weitere hinzu: Schokolade, Nüsse, Eierlikör und der für Hunde extrem giftige Birkenzucker. Weiters roher Brotteig (dabei riechen die Teiglinge für die Sauerteigpizza so gut, dass Daria seit Stunden auf einen Moment der Unachtsamkeit wartet), ebenso Reste von Braten, Fisch- und Geflügel, insbesondere Gräten und Knochen.

„Und was ist mit der Fischhaut?“, fragt Daria empört. Ich: „Darauf bekamst du neulich Durchfall, und wir zwei haben die Nacht im Park verbracht, erinnerst du dich?“ So schnell gibt sie nicht auf: „Aber die Reste vom Weihnachtstruthahn gehören mir, das ist Tradition ...“ Ich gebe zu bedenken: „Traditionen sollten gebrochen werden, wenn sie sich als gesundheitsgefährdend erweisen.“ Daria, nie um eine Antwort verlegen: „Dann lasst doch das Singen weg! Hunde hören dreimal lauter als Menschen, das ist Folter.“

„Lenk nicht ab! Die Tierärzte raten zu kulinarischer Vorsicht!“ Doch Daria steht nach wie vor in der Küche und wartet, was runterfällt. Liebe VetmedUni, könnten Sie Ihre Nachricht bitte direkt an Daria senden? Mir glaubt sie nicht. Sie hat ein eigenes Facebookkonto: facebook.com/BeagleDaria