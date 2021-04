Ihr Auftritt, bitte!

Nie hätte ich gedacht, dass ich jemals so viel gehen würde wie 2020 und 2021. Ich gebe zu, es tut gut. Auch wenn eine Verkehrs-App praktisch wäre, die meldet, auf welchen abschüssigen, rutschigen, engen Waldstücken sich aktuell Spaziergängerstaus bilden, damit man diese großräumig umwandern kann.

Das Lustige an der Trendsportart Spazieren ist ja, dass bereits viele schimpfen: „Ich hab genug vom Spazieren und will endlich wieder betrunken vom Barhocker fallen!“ – Als ob das eine das andere ausschließe (ich empfehle ja Sturzhelm beim Trinken auf Barhockern, aber das ist eine andere Geschichte). Manche Menschen sind des Spazierens schon so leid, dass man das Wort in ihrem Beisein nicht sagen darf. Auch „Wandern“ ist für sie keine Option. Das klinge nach großer Bergtour mit Hüttenübernachtung. Doch auch diese Menschen treffen wir regelmäßig im Wald. Die betonen dann, sie würden weder spazieren, noch wandern: „Ich gehe nur eine Runde.“ Und so schließt sich der Kreis zum Spaziergang..