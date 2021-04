Farben des Alters: Grau, aber bunt

Und wer glaubt, sich einfach, so wie früher, neben die schlafende Daria auf die Couch legen zu können, wird spätestens beim ersten Handkontakt mit den Rheuma-schmerzempfindlichen Hundehüften zurechtgewiesen und – bei wiederholtem Zuwiderhandeln – verscheucht.

Was aber nicht heißt, dass Daria keinen Kontakt mehr möchte. Im Gegenteil: Sie will mehr denn je gestreichelt werden. Aber erstens genau an der Stelle, an der sie es gerade mag (das tut sie durch Entgegenstrecken des zu streichelnden Körperteils unmissverständlich kund). Und zweitens nicht, wenn sie schläft.

Der Tierarzt beruhigt uns. Er erklärt, dass das ein völlig normales, altersgemäßes Verhalten sei: „Je älter Hunde werden, desto tiefer schlafen sie.“

Ich staune: „Das ist aber nicht wie bei uns Menschen?“ Der Tierarzt pflichtet mir bei: „Stimmt. Aber Hunde brauchen, im Gegensatz zu Menschen, auch immer längere Schlafzeiten.“ Sein Rat: „Wenn Sie nicht schlafen können, lesen Sie ein Buch, aber wecken Sie nicht Ihren Hund auf. Und falls doch, nähern Sie sich nicht ohne Vorwarnung. Das schreckt Hunde. Denn die können schlafen. Und wie.“