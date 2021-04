Heiß auf Sonne

Ostern gibt uns kalt-warm. Das Wetter zeigt Borderline-artige Stimmungsschwankungen von Hoch mit lachender Sonne bis Tief mit weinendem Grau(pel)himmel. Von 2 bis 27 und zurück auf 2 Grad. Da kennt sich ja kein Hund aus.

Bei Daria löst die Temperaturhochschaubahn eigenartige Verhaltensweisen aus. Am Mittwoch ging sie – innerlich ausgerüstet mit Zirkel und Geodreieck – in den Hof, um zu errechnen, wo die ersten richtig warmen Sonnenstrahlen hinfallen würden. Es war ein 40 cm schmaler Streifen entlang des Eingangstors. Dort machte sie sich lang, als müsste sie eine Sonnenliege am Pool reservieren. Die Sonne kam tatsächlich übers Hausdach und bildete einen 40 cm schmalen Lichtstreifen, genau dort, wo Daria lag.

Daria liebt das Sonnenbad. Aber am Mittwoch, bei 27 Grad, war sie falsch gekleidet mit ihrem Winterpelz. Angesichts einer Märzdurchschnittstemperatur von viereinhalb Grad hatte sie das Woll-Outfit anbehalten und litt nun an Hitzestau, was sie aber nicht dazu bewog, den eroberten Sonnenplatz aufzugeben. Stattdessen setzte sie die Hechel-Kühlfunktion ein, was wiederum mich in Angst versetzte, sie könnte an Atemnot leiden.

Keuchend, Augen zukneifend, die Zunge lang machend hockte sie da und starrte in die Mittagsglut. Bis sie schließlich Erbarmen mit ihrem Kreislauf hatte und im Schatten auf einem kalten Stein zusammensackte. Offensichtlich hat sie geahnt, dass am Karfreitag der Temperatursturz folgen würde und sie einen Wärme- und Sonnenvorrat anlegen musste.