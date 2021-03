Der Joghurtvorfall

Gestern früh geschah Folgendes: Ich hatte die kühne Idee, meinem Haferbrei ein paar Löffel Joghurt unterzurühren. Also öffnete ich die Kühlschranktür, griff zielsicher in die linke obere Ecke, in der der große Joghurtbecher steht, ging fix davon aus, dass dieser noch ungeöffnet sei, nahm ihn mit einer 180-Grad-Drehbewegung heraus und schüttelte ihn, so fest ich konnte. Der Deckel, der währenddessen nach unten zeigte, war aber bereits geöffnet. Die Folge: Eine Fontäne ergoss sich über die Küche und über mich. Alles war gleichmäßig mit Joghurt bedeckt.

Was tun? Die Hausfrau in mir kommandierte: „Fetzen, Kübel, Bodenreiniger, rasch!“ Die Buddhistin in mir sagte: „Chill! Die Lehre daraus lautet: Es ist nicht immer so, wie du denkst. Also hock dich hin und meditier darüber.“ Die Cholerikerin in mir schrie: „XCZII&ULGBGULZV!!!“ (Text nicht druckreif, Anm.). Die Raunzerin in mir jammerte: „Na geh, iiiimmmmer iiich!“ Und der Beagle in mir freute sich: „Jö, Schlaraffenland!“