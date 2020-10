Pflichtgetreue Hundehalterin

Manche Menschen erkennt man schon von Weitem an ihrer Frisur, am Gang oder am Herbsthassergesichtsausdruck (Daria und ich kennen einen, der sagt: „Die einzig erträgliche Jahreszeit ist Juli“ – und so schaut er dann auch elf Monate lang Jahr drein).

Mich erkennt man an der Leine. Daria führt mich regelmäßig Gassi. Als ihre Pressesprecherin folge ich ihr artig und antworte jedes Mal pflichtgetreu, wenn sie unterwegs angesprochen wird. „Ja bis du die Daria!?“, lautet die meistgestellte Einstiegsfrage. Ich antworte dann freundlich „Ja!“ (und hoffe, dass mir ob der Notlüge keine Schnauze wächst oder gar Schlappohren). Dann sage ich: „Wie geht es Ihnen?“, wenn es jemand ist, der uns die Daria-Frage wöchentlich stellt. Oder ich sage: „Ja! Woran haben Sie das erkannt?“, wenn es jemand ist, den wir noch nicht kennen.

Es macht mir nichts aus, am Hund erkannt zu werden. Ich habe ein Allerweltsgesicht und bin nicht bekannt, während Beagle Daria eine Schön- und Berühmtheit ist. Ich kann das neidlos anerkennen.