Persönliche Feiertage

Am Samstag war bei uns Feiertag. Welthundetag! Damit kann nur Daria gemeint sein. Denn sie ist ein echter Welthund. Also habe ich den Welthundetag zu Darias „persönlichem Feiertag“ erklärt. Was in Österreich bedeutet, dass man Urlaub nehmen darf. Daria zeigte sich daran nicht interessiert, denn, so meinte sie, für sie sei jeder Tag mit uns ein persönlicher Feiertag UND ein Urlaubstag. Sie wäre aber gern bereit, den Festtag mir zuliebe doch zu begehen, und zwar mit einer dicken Scheibe Trockenfleisch. Und so geschah es.

Dann gingen wir raus, um die Sonne zu grüßen, ehe der Regen kam, und Daria scharrte so vorfreudig auf der Türmatte, dass ihr Herrl sagte: „Freu dir nicht die Hax’n aus, die brauchst du nachher noch zum Laufen!“

Da er der einzige Mensch ist, auf den Daria immer hört, na ja, FAST immer, ließ sie das Scharren bleiben und rannte los. Die Ohren flogen ihr um die Ohren, und sie sah dabei so glücklich aus, dass ich mir wünschte, es wäre jeden Tag Welthundetag. Und mein nächster Gedanke war: Warum denn nicht?