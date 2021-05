April 2021, eine Kühlgefrierkombi

Eine Leserin etwa schrieb: „Ich verstehe nicht, dass man einem alten Hund das antut, ein Bett mit Möbeln zu verbarrikadieren. Was sind das für Machtspiele?“ Ich fühlte mich schlecht und Daria setzte zum Sprung aufs Bett an, da erinnerte ich mich an den Allergie-Professor, der mich, bevor Daria zu uns kam, auf Hundeallergie getestet hatte. Achselzuckend präsentierte er mir den Befund: „Leider ... nicht allergisch.“ Ich staunte: „Wie? ‚Leider‘?“ Er: „So ein Unsinn, sich einen Hund zu nehmen, ich rate ab! Also lassen Sie das bleiben. Und falls Sie sich nicht überzeugen lassen: Halten Sie den Hund vom Bett fern. Sie haben überempfindliche Bronchien, die auf Staub und feine Haare mit Entzündung reagieren.“ Meine Bronchien und ich haben uns damals geeinigt: Hund? Ja! Bett? Nein. Ich weiß, dass das für viele Hundemenschen undenkbar ist und denke an das gute alte Zitat: „Es gibt zwei Arten von Hundehaltern – die, die den Hund im Bett schlafen lassen, und die, die es nicht zugeben.“

Beagle Daria im Interview: Birgit Braunrath spricht übers Reisen mit Hund (8. Mai, 13.35 Uhr) bei der „Digitalen Ferien-Messe Wien Sommer Edition in Kooperation mit KURIER ReiseGenuss“ am 7./8. Mai: kurier.at/reise & ferien-messe.at