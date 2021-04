Alter schützt vor Sturheit nicht

Jedes Mal, wenn wir das Haus betreten, geht sie stur die Stufen nach oben – Richtung Baustelle, steht dann in der abgepickten, geschlossenen Küche, sucht ihre Wasserschüssel, schaut mich unschlüssig an. Ich lade sie mit säuselnder Stimme ein, mit mir nach unten zu kommen, und erzähle ihr, wie schön wir’s in unserer „Ferienwohnung“ haben. Sie schnaubt, setzt sich lustlos in Bewegung, trinkt widerstrebend aus der Wasserschüssel in der provisorischen Küche – und legt sich dann mitten auf unser Bett.

Daria weiß seit zehn Jahren, dass sie nicht ins Bett darf. Sie weiß aber auch, wie Protest geht. Als ich sie am Donnerstag kurz allein ließ, legte ich die Tagesdecke übers Bett und zwei umgedrehte Sessel und den Couchtisch oben drauf – um es ihr so unbequem wie möglich zu machen. Als ich heimkam, lag sie hinter den Möbeln auf dem Bett. Also legte ich am Freitag noch mehr Möbel aufs Bett – und als ich heimkam, lag Daria im anderen Zimmer, auf dem Gästebett.

Ich seufzte: „Einen alten Hund soll man nicht verpflanzen!“ Und der Mann seufzte: „Auch das wird vorübergehen.“ Ich, empört: „Aber wir haben’s doch so schön hier unten!“ Er: „Ich freu mich, wenn wir wieder oben wohnen.“ Mir lag auf der Zunge: „Einen alten Mann soll man nicht verpflanzen.“ Aber dann hätte er sich womöglich gepflanzt gefühlt.