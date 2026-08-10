Vorsorge statt Sorge: Mehr Bewegung im Kindesalter

Die Menschen nehmen zwar nicht wirklich ab, aber die Zahl bei Laufveranstaltungen nimmt stetig zu. Das gilt aber vor allem bei den Kategorien 50+, die Konkurrenz ist oftmals ungleich höher als bei den 20- bis 30-Jährigen.

Wo es aber besonders gut läuft: Die Veranstalter von Kinderläufen erfreuen sich über immer höhere Teilnehmerzahlen. Und da gehört in allen Sportarten der Hebel angesetzt: Bringt die Kinder zum Sport. Die „Tägliche Turnstunde“ wird zwar ausgerollt, aber mit einem Tempo, das ich in den letzten zwei Kilometern eines Marathons aufweise.

Aber es geschieht seit ein paar Jahren zumindest etwas. Verantwortung darüber, dass sich in diesem Altersbereich der Bewegung etwas bewegt, liegt aber vor allem bei den Eltern und den Schulen. Lauf-Apps können laufend dafür sorgen, dass auch den Kindern Beine gemacht werden. Und die Schulen müssten noch mehr mit Vereinen zusammenarbeiten. Ein qualitativ und quantitativ besseres Angebot an Trainern sollte ein Ziel sein, geschulte Fachkräfte sollten in Volksschulen vor allem aus- und eingehen. Vielleicht schon in Kindergärten.