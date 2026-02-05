Vorbei! Die Zeit, wo man im Gym dick da war

Wenn man/frau im Dezember ins Fitnessstudio geht, könnte man Bewegungsmelder aufstellen, die ähnlich sinnvoll sind wie Heizstrahler in Dampfbädern. Gähnende Leere machte sich breit. Der Gedanke, naja, am 1. Jänner wird sowieso alles anders, herrschte in den Köpfen der gemeinen Österreicher, wenn sie beim Punschstand standen und Weihnachtsgeschenke grübelten.

Viele kauften sich dann gleich auch die Sport-Wäsch’ dazu, denn die alte passte ja nicht mehr. Und siehe da, im abgelaufenen Jänner waren die Trainingseiferer wie immer dick da. Mengenmäßig, volumenmäßig. Da schwabbelte es zwar bei den Geräten, aber es schwabbelte. Da wurde der Mensch wieder zum Trainingskönig. Aus Whiskey Dry wurde Dry January. Nachdem ein Trainingsmonat in trockenen Tüchern war, gibt man sich nun wieder den feuchtfröhlichen Annehmlichkeiten des Lebens hin.