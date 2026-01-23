Mit Vierbeiner Christian unterwegs: Als es wirklich noch ein Hundewetter gab

Es ist schon ein paar Jahre her, als ich, oder besser gesagt die Familie, auf den Hund gekommen ist. Ein kleiner Vierbeiner, der mich zwang, meine zwei Beine in Bewegung zu halten. Unsere Dackelmischling Christian Heinz Markus (er hörte aber nur auf Jimmy, er war sehr eigenwillig) hatte wie viele seiner zugeordneten Spezies eine ziemliche Bewegungslust. Es war durchaus vorteilhaft, dass man mit ihm an der Leine laufen konnte (nebensächlich, wer nun mit wem lief, wer das Tempo vorgab).

Manchmal auch setzte ich ihn ins Auto und wir fuhren gemeinsam in die Waldviertler Landschaft, von der es ja sehr viel gibt. Freilich mied der Begleiter nicht zwingend Lacken und sonstigen Dreck. Aber ich achtete immer auf Reinlichkeit. Auch bei meinem Auto musste man sich die Schuhe abputzen. Vor dem Aussteigen.