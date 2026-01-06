Schräger Jahreswechsel: Von Knallern zu Silvester und Ufos zu Neujahr

Laufen kann immer ein Erlebnis sein, mit oder ohne Menschen. Beim großen Trubel beim Silvesterlauf in Graz, wo man sah, dass die Österreicher doch sportbegeistert sind (es wollten mehr mitmachen als möglich war), aber auch beim einsamen „Durch-die-Stadt-Rennen“ am Neujahrstag.

Ich mag diese Läufe, wo man abschalten und in eine andere Gedankenwelt eintauchen kann. Da lief ich vor mich hin ... und plötzlich ... tauchte ein fliegender Traktor auf, der von einem Landwirt pilotiert wurde und dessen Gattin hinten am Anhänger saß. Der Traktor flog und wäre fast mit einem etwas zu schnell geratenen UFO kollidiert, durch das Ausweichmanöver stieg eine riesige Rauchwolke auf, der Landwirt verlor dabei seinen Hut (ich glaube, er war grau, das ist aber gar nicht so wichtig).

Als ich mich bückte, um ihn aufzuheben, wurde ich von einem lauten Knall aus meinen laufenden Träumen gerissen. Ein paar Krawall-Feinspitze hatten noch ein paar Böller übrig. Freilich, das Alleinlaufen kann entspannend sein, auch wenn es ein bisschen ein Wegrennen von der Realität ist.