Unterhaltsamer Sport: Zyklus und Party-Pissing

Sport ist ja ein Teil der Unterhaltungsbranche – es muss aber nicht immer auf freiwilliger Basis passieren. Und TV-Experten können schon sehr unterhaltsam sein, wenn sie in der Sprache ihrer Sportart parlieren. Der ehemalige Skispringer Andi Goldberger, seit 30 Jahren um die 20, stellte bei einem Satz eines Nachfolgers beim Absprung fest: „Er nimmt beide Beine mit.“ Gut, bei der Landung ist es durchaus von Vorteil, wenn man sie dabei hat.

Manchmal hapert es nur an einer guten Übersetzung. Ski-Star Mikaela Shiffrin sprach im Interview von ihrem Zyklus, ein ORF-Mann machte Cycling draus, also Radfahren. Vielleicht war ihm eine korrekte Übersetzung peinlich. Gutes Rad ist da teuer. Ein anderer unternahm einen Ausflug in die Urologie im Gespräch mit Shiffrin, verwechselte das Wort „participating“ mit Party-Pissing. Diese hielt sich vornehm zurück, man merkte aber, dass sie sich vor Lachen in die Hose machen hätte können.