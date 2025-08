Laufen in der Wildnis? Aber bitte leise und im Einklang mit der Natur

DJ Forest

Spazierengehen im Wald ist ja etwas Nettes, im Einklang mit der Natur zu stehen. Mein Laufen (geringfügig mehr km/h als beim Gehen), sollte eben nicht zu viele Klänge bringen. Es gibt Wege, die man benutzen kann, man muss nicht Ameisenstämme überfallen und vor allem keinen Lärm machen. In meinem Fall ist dies keine Stereoanlage, die ich beim Joggen schultere, sondern Eigenbedarf an Musik. Hin und wieder probt man die Stimme, hin und wieder die Tonleiter. Wenn es sonst schon in der Stadt keiner hören will, wie kommen dann die armen Viecherl dazu?